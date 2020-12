Vorige week lieten we weten dat de Double XP en Double Weapon XP tokens van Call of Duty: Modern Warfare niet langer te gebruiken zijn in Call of Duty: Warzone. Dit vanwege de integratie van de Battle Royale game in Call of Duty: Black Ops Cold War. Dit tot frustratie van veel gamers, die deze tokens nog hadden liggen en niet de beschikking hebben over Modern Warfare.

Dit leverde geklaag op en dat heeft Raven Software gehoord, want ze hebben de tokens weer beschikbaar gemaakt. Dus als je nog Call of Duty: Modern Warfare tokens hebt, dan kun je die nu in Call of Duty: Warzone vinden en gebruiken, dit onder de noemer ‘Legacy Tokens’.

Daarmee is het probleem opgelost en heb je weer alles tot je beschikking in zowel Modern Warfare als Warzone.