In de categorie opvallende video’s kwamen we vandaag de onderstaande video van YouTuber LoadingReadyRun tegen. Deze beste man heeft ten tijde van de PlayStation 3 release drie PlayStation 3 consoles gekocht. Ten tijde van de PlayStation 4 kocht deze kerel vier PlayStation 4 consoles en nu is het tijd voor de PlayStation 5.

Jawel, hij heeft vijf PlayStation 5 consoles weten te bemachtigen. Wat hij er mee moet… het is volstrekt onnodig en eigenlijk best sneu voor een ieder die nog zit te wachten op zijn of haar console, aan de andere kant is de video ook ergens wel weer grappig.

Hij heeft nu in ieder geval een console voor in de slaapkamer, thuisbioscoop, badkamer, in de extra kamer en de tuin.