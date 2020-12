Netflix’ adaptie van The Witcher was eind vorig jaar een ongekend succes (“Toss a coin to your Witcher!”) en de streamingsdienst heeft inmiddels al het tweede seizoen opgenomen, al zal dat pas volgend jaar ergens helemaal afgerond zijn.

Om het jaar leuk af te sluiten heeft het Amerikaanse bedrijf een korte compilatie van bloopers uit het eerste seizoen in elkaar gezet en vervolgens de beelden gedeeld op Twitter. Ten slotte heeft men ook nog het tweede deel van de ‘Bestiary’ videoreeks gedeeld op YouTube, die laat zien wat de oorsprong is van de monsters in de serie.

Beide video’s kun je natuurlijk hieronder bekijken.