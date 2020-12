Call of Duty: Black Ops Cold War bestaat uit drie hoofdsegmenten: singleplayer, multiplayer en Zombies. Binnen Zombies treffen we in deze game onder andere de Onslaught modus en mocht je nog wat handige tips willen hebben vooraleer je je aan het gevaar waagt, dan raden we je aan de video hieronder te bekijken.

Het is een uitermate nuttige video die je wat praktische tips geeft in hoe je het beste met zombies om kunt gaan, wat je natuurlijk kunt toepassen als je in de Onslaught modus van de game duikt. Dit alles met een knipoog naar de jaren ’80, wat logischerwijs bij de game past.