Jump Force is niet één van de succesvolste games van Bandai Namco. Toch wordt de game nog steeds ondersteund en zo staat er voor begin volgend jaar een nieuw personage op de planning. Hier zijn de eerste gameplaybeelden nu van te zien in een nieuwe trailer.

De nieuwe vechter die je begin 2021 kan aanschaffen is Yoruichi Shihouin. Zij is de voormalige leider van de ‘2nd Division of the Gotei 13’ en was de commandant van de ‘Onmitsukidō’. Zij kan zich tevens transformeren in een zwarte kat.

Hoe Yoruichi Shihouin er in Jump Force uit zal zien kan je hieronder checken.