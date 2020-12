Met de komst van een nieuwe PlayStation is ook de interface van de console op de schop gegaan en het is er niet per se duidelijker op geworden. Wat vooral voor verwarring heeft gezorgd is welke versie je van een bepaalde game op de console speelt, want dit was tot op heden wat onoverzichtelijk. Het gevolg was dat er veel gamers waren die per ongeluk de PS4-versie van een cross-gen game zaten te spelen, terwijl op de PS5 natuurlijk de PS5-versie gespeeld moet worden voor de beste ervaring.

Daar heeft Sony nu wat op gevonden, want ze hebben een extra berichtgeving aan de PlayStation 5 toegevoegd die deze verwarring wegneemt. Op het moment dat je op de nieuwe console de PS4-versie van een game wilt opstarten, dan komt er een pop-up in beeld die voor de zekerheid checkt of je dat echt wil doen. Indien niet, dan kun je met een druk op de knop switchen naar de PS5-versie van de game in kwestie. Staat die niet op je console? Dan kan je die gelijk downloaden.

Weer een klein euvel gladgestreken dus, want de kans is nu erg klein dat je de verkeerde versie van een game gaat spelen.