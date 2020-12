Assassin’s Creed: Valhalla pakt goed uit voor Ubisoft, want de game is een groot commercieel succes. Helaas weten we niet wat de totale verkoopcijfers zijn, maar de digitale sales geven in ieder geval een goede indicatie dat het de game voor de wind gaat.

Volgens een rapport van SuperData is de nieuwste telg in de bekende franchise digitaal maar liefst 1.7 miljoen keer verkocht bij launch, wat 50% meer is dan wat Assassin’s Creed: Odyssey destijds bij launch deed. Ook de algemene opbrengsten van Valhalla liggen 23% hoger, wat aanstipt dat de game goed verkoopt.

Tegelijkertijd ziet Ubisoft ook een daling in in-game verkopen, want de opbrengst daarvan is met 62% teruggelopen. Met een goede reden overigens, want de XP boosters werden pas eind vorige week aangeboden en waren voor de verandering niet direct bij launch beschikbaar.