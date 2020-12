Hermen Hulst, president van Sony Worldwide Studios, stond een beetje voor joker toen hij een foto online zette van zijn kat die geïntrigeerd naar het beeldscherm keek terwijl de PS5 aan stond. Niet dat dat heel bijzonder is, maar Hulst had de console horizontaal ondersteboven neergezet. Niet de bedoeling en dat uitgerekend hij de console zo neerlegt als baas van alle studio’s… dat is een beetje gek.

Toch blijkt de console zo plaatsen een ‘probleem’ op te lossen. We raden het ten zeerste af, maar iemand die last had van geratel in de console dankzij de ventilator, probeerde de ‘Hulst-methode’ en voila, het geratel was opgelost. Dit laat de persoon die de console ondersteboven neerlegde op NeoGAF weten, dus dat is in ieder geval een manier om van het geratel af te komen. Maar zoals al aangehaald, de console ondersteboven plaatsen is niet aan te raden.

“So I tried to do the Hermen Hulst and put my PS5 upside down and it worked! The fan is now back to “silent” and stopped rattling. I will probably return my PS5 to Amazon or Sony in a of couple months when there’s more supply, so I don’t have to wait too long for a repaired PS5.”