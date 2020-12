2020 was voor iedereen een bewogen jaar, met meerdere lockdowns en maatregelen die ons thuis houden. Dit betekent echter ook dat we meer tijd (hebben) kunnen spenderen aan onze favoriete hobby en ook XSEED Games heeft een druk jaar achter de rug. Met de release van games als Ys: Memories of Celceta, Granblue Fantasy: Versus en Sakuna: Of Rice and Ruin heeft de uitgever ons enorm verwend.

Uiteraard hoopt men deze lijn natuurlijk in 2021 door te zetten. Daarom hebben ze een korte recap gedeeld, waarin ze laten zien wat we afgelopen jaar allemaal hebben kunnen spelen én een aantal games die we volgend jaar mogen verwachten, zoals Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed, dat voor de PlayStation 4 zal verschijnen.

Uiteraard onthult men niet alles. Aan het einde van de video zien we dat er nog twee titels verstopt zijn door vraagtekens. Wie durft een gokje te wagen?