GTA Online is na al die jaren nog steeds ongekend populair, wat mede te danken is aan de eindeloze support van ontwikkelaar Rockstar, met als meest recente toevoeging The Cayo Perico Heist. Daar blijft het echter niet bij, want deze week is er flink wat content toegevoegd aan het online component.

Ten eerste zijn er vanaf nu nieuwe dj’s te beluisteren bij The Music Locker (dat ook zijn debuut maakt), dit zijn: Palms Trax en Keinemusik met Adam Port, & ME en Rampa. Voor de eerdergenoemde Palms Trax en Keinemusik zijn er tevens missies te ervaren, die de twee artiesten helpen om zich te vestigen in Los Santos.

Daarnaast kun je twee gloednieuwe voertuigen aanschaffen: de Grotti Itali RSX supercar (Legendary Motorsport) en de Dinka Veto Modern (Southern San Andreas Super Autos). Bij de Lucky Wheel van deze week kun je overigens een kansje wagen om de Progen Tyrus te verkrijgen.

De bonussen voor The Cayo Perico Heist zijn trouwens nog steeds actief én er zijn kortingen van 40% op een aantal Executive Offices, Office Customizations en voertuigen, waaronder de Pegassi Tempesta, Ocelot Penetrator en Pfister Comet SR.

In het kader van de feestdagen is er nu hevige sneeuwval in Los Santos en verschillende bedrijven zijn feestelijk aangekleed. Als cadeau krijgen spelers het Vibrant Stitch Emissive Mask, de Red Bleeder Festive Sweater en de Green Cluckin ’Festive Sweater. Ook zijn er nog wat cadeaus in voertuigkleuren en dat zijn de volgende: Tartan-kleurstelling voor de Ocelot Ardent, Buckingham Akula en Karin Technical Custom, en de Candy Cane-kleurstelling voor de Comet Safari, HVY APC en HVY Insurgent Pick-Up Custom.

Verder krijgen spelers het onderstaande: