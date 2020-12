Twee jaar geleden kwam Override: Mech City Brawl uit voor de PlayStation 4. Deze titel wist niet heel veel indruk te maken, maar er werd toch een tweede deel aangekondigd. Deze is nu beschikbaar en daarom voorzien van een lanceringstrailer. Die trailer kan je onder dit bericht bekijken.

Override 2: Super Mech League bevat zowel oude bekende, als nieuwe vechtrobots en meer en betere modi. Er is een carrièremodus aanwezig, maar je kan ook online knokken. De game is te spelen op de PlayStation 4, maar er is ook een PS5-versie beschikbaar.