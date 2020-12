Waar Cyberpunk 2077 een van de veelbesproken games van dit najaar had moeten zijn omwille van alles wat het te bieden heeft, is het gespreksonderwerp vooral de staat waarin de game momenteel verkeert. CD Projekt RED heeft z’n reputatie aardig te grabbel gegooid en het gaat zelfs zover dat Sony de game tijdelijk offline heeft gehaald.

De game stelt grafisch op de vorige generatie consoles behoorlijk teleur, waaruit blijkt dat de ontwikkelaar de boel toch een beetje misleid heeft. Maar geen nood, het kan altijd slechter… of beter? Anders Lundbjörk, ontwikkelaar bij Dreamon Studios, heeft Cyberpunk 2077 voor de PSOne gemaakt. Inclusief bugs en glitches.

Het resultaat is treffend en check je hieronder.

Finally got my hands on a copy of #Cyberpunk2077 for the PS1! pic.twitter.com/h6PfCggVi7 — Anders Lundbjörk (@alundbjork) December 21, 2020

Dit is overigens niet het enige, een creator is in Dreams ook aan de slag gegaan en zijn werk tref je in de onderstaande video.