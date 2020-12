De laatste update voor Red Dead Online vlak voor de feestdagen is een feit en net zoals in Los Santos valt er ook in de vijf staten van Red Dead Redemption 2 momenteel sneeuw. De inwoners van de steden zijn bovendien muzikaal bezig, want ze zingen kerstliederen op straat. Verder ontbreekt het hier en daar niet aan leuke kerstversieringen.

Om in de feestsferen te blijven, deelt Rockstar Games uit. Spelers kunnen bij de lokale smid gratis een gloednieuwe Winter Evans Repeater-variant ophalen, ook krijgen spelers een coupon voor een gratis jas. Als je nog wat geld te besteden hebt, dan kun je nu profiteren van 30% korting op diverse items bij Wilderness Outfitters.

The Butchers Table is met 5 Gold Bars korting verkrijgbaar en op de Moonshine Shack zit zelfs 10 Gold Bars korting. In dat segment profiteer je ook van 30% korting als het gaat om de Trader Wagons, Moonshiner items en Shack upgrades.

En daar blijft het qua kortingen niet bij, want bij Wheeler, Rawson & Co. zijn Bandoliers en Ponchos tegen 30% korting te verkrijgen en op shotguns zit 40% korting. Als laatste zijn de volgende paardsoorten met 30% korting te verkrijgen: Arabian, War, Work en Race.

Als je deelneemt aan de modi Make It Count – Bow & Arrow en Last Stand, dan krijg je drie keer zoveel RDO$ en XP uitgekeerd, wat dus ook lucratief kan zijn. Deze modi zijn nu tijdelijk feestelijk aangekleed. Premiejagers kunnen trouwens op jacht gaan naar Virgil “The Shepherd” Edwards, die de leider van de 7e generatie sekte is. Bounty Hunters genieten bovendien dubbele XP voor hun activiteiten.

Als laatste krijgen Prime Gaming-leden gratis een Bounty Hunter licentie, alsook een award voor de Trimmed Amethyst Bounty Wagon-livery.