De boeren onder ons kunnen zich volgend jaar verheugen, want de eerder aangekondigde update 1.5 voor Stardew Valley is vanaf nu live op pc en komt in de loop van volgend jaar ook naar de PS4.

Deze update brengt, zoals beloofd, lokale split-screen multiplayer met zich mee, maar dat is bij lange na niet de enige verandering. We krijgen bijvoorbeeld ook toegang tot de “Beach Farm”, een uitdagende boerderij waar enkel de beste boeren zich aan kunnen wagen. Uiteraard krijgen we ook nieuwe quests, nieuwe items, nieuwe mensen om te ontmoeten en nog veel meer.

De maker van de game, ConcernedApe, vatte de veranderingen op een spoilervrije manier samen als volgt hieronder. Je kan het volledige bericht ook via deze link nalezen.