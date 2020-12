Voor liefhebbers van de Chinese mythologie komt er volgend jaar een interessante titel op de PS4-markt: Xuan-Yuan Sword VII. Deze ARPG is momenteel al verkrijgbaar voor pc-spelers, maar DOMO Studio heeft aangegeven dat Westerse gamers deze titel in de loop van februari ook op hun PS4-consoles mogen verwachten.

Je neemt de rol op van een zekere Taishi Zhao, die er alles aan doet om zijn familie te beschermen tegen een tragisch lot. Je doorloopt verschillende gebieden, waar je geconfronteerd wordt met allerlei mythologische monsters. Het combatsysteem is real-time en combo-based. Je kan je dus verwachten aan snelle en flitsende gevechten.

Je kan de launch trailer, alsook een korte samenvatting van de game hieronder bekijken.

In the last of Western Han Dynasty, the powerful prime minister of China superseded his emperor and build a new dynasty called Xin. In this year, words appeared on the boulders, stone cattles appeared in fields, and ancient tombs cracked, tremendous signs appeared, told a time of peace and prosperity will come. A peculiar bamboo slip in the crypt of Marquis of Liu was delivered to Court Astrologer’s hand.Unexpectedly, Taishi Mansion was badly damaged by a bizarre fire that night, and all his family was killed in the fire and the bamboo slip disappeared.

Ten years later, the prosperity mentioned in the prophecy has never come. A decade of war and famine, the people were miserable, and the chaos had spread among the country.

At this time, the bamboo slip which had disappeared for 10 years emerged again, it caused an uproar…