Dragon Ball Xenoverse 2 heeft heel wat te vieren. Bandai Namco kondigde met een recent bericht aan dat de game in totaal 7 miljoen keer over de toonbank is gegaan én dat wordt gevierd met een nieuwe gratis update vol content.

Deze update brengt wel wat met zich mee, maar één van de belangrijkste toevoegingen is waarschijnlijk het nieuwe DLC-personage Pikkon. Daarnaast krijgen we ook gezelschap van Janemba, de nieuwste CC Mascot. Deze update komt uit in de loop van de lente van 2021. Meer informatie volgt nog op een latere datum.

Momenteel zijn er ook Character & Theme Tournaments aan de gang die nog tot 27 december lopen. Ten slotte kan je, als je tussen 28 december en 12 januari inlogt, ook een Dragon Ball nieuwjaarscadeautje claimen. Genoeg dingen om naar uit te kijken dus!