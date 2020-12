De tweede prijsvraag in onze grote prijzenactie organiseren we met Koch Media, die drie verschillende games ter beschikking heeft gesteld. Het gaat om F1 2020, RIDE 4 en Farming Simulator 2019 Premium Edition. Die laatste is niet echt op snelheid gefocust, maar heeft wel met voertuigen te maken. We maken er dus twee pakketjes van.

Het eerste pakket bestaat uit F1 2020 Seventy Edition samen met Farming Simulator 19 Premium Edition. Het tweede pakket bestaat uit F1 2020 Deluxe Schumacher Edition samen met RIDE 4. Al deze games zijn voor de PlayStation 4, maar ook op de PlayStation 5 te spelen via backwards compatibility. Bovendien krijgt RIDE 4 begin 2021 een gratis PS5-upgrade.

Om kans te maken op een van deze twee pakketten dien je de onderstaande vragen te beantwoorden:

Vraag: Waar won Max Verstappen zijn derde Grand Prix?

Opdracht: Noem vijf motormerken die vertegenwoordigd zijn in RIDE 4.

Weet jij de antwoorden? Stuur die dan in en volg daarbij de onderstaande stappen. Weet dat de games in een slimcase geleverd kunnen worden, gezien het promotionele exemplaren betreft. Meer over F1 2020 lees je hier en voor meer over RIDE 4 kan je hier terecht.

F1 2020

RIDE 4

Farming Simulator 19

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Racen' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Koch Media zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 3 januari 2021. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Koch Media.