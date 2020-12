In samenwerking met Koch Media hebben we dit jaar zelfs meerdere prijsvragen en de tweede, na het racepakket, draait om avonturengames. Deze actie bestaat uit een groot pakket met daarin maar liefst vier games, die behoorlijk van elkaar verschillen.

Kortom, met dit pakket beleef je allerlei leuke avonturen en om je niet langer in spanning te houden, vertellen we je graag wat de inhoud is. Dit pakket bestaat uit de volgende vier titels voor de PlayStation 4:

Romance of the Three Kingdoms XIV

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout

Dungeons III: Complete Collection

Warhammer 40,000: Mechanicus

Mooi pakket, nietwaar? En als de games je niet allemaal bekend zijn, vind je hieronder van elke titel een trailer om een indruk te krijgen. Wil je kans maken op dit mooie pakket? Daar moet je natuurlijk wel wat voor doen, maar ingewikkeld zullen we het niet maken.

Opdracht: Vertel ons welke avonturen je verwacht te gaan beleven als we dit mooie pakket naar je opsturen!

Heb je wat creatiefs opgesteld? Volg dan de onderstaande stappen en stuur het in om kans te maken. We zijn erg benieuwd naar wat jij verwacht te gaan beleven!

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Avonturenpakket' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Koch Media zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 4 januari 2021. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Koch Media.