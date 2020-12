Vandaag hebben we in samenwerking met Bethesda een wel heel erg mooi pakket, we mogen namelijk de Collector’s Edition van The Elder Scrolls Online: Greymoor weggeven. Zoals een goede Collector’s Edition betaamt, bestaat die uit de nodige extra’s buiten de uitbreiding zelf. Daarover gesproken, let op: Greymoor is een uitbreiding voor The Elder Scrolls Online, dus geen losse game.

Afijn, het pakket bestaat uit de volgende items:

Vampire Lord statue

Set van vier Collectors Coins

Exclusieve steelbook

Kaart van Western Skyrim

Greymoor upgrade*

Een maand ESO Plus

Een prachtige editie die echt voor de liefhebbers van The Elder Scrolls Online is. Daarom vragen we je om in vijf regels uit te leggen waarom jij dit pakket zou moeten ontvangen. Doe dit op een zo creatief en overtuigende manier mogelijk, dan maak je automatisch kans!

Heb je iets om ons te overtuigen neer weten te pennen? Top, dan zien we je inzending graag tegemoet. Volg daarvoor de onderstaande stappen en dan doe je automatisch mee!

* Het gaat om de pc-uitgave van Greymoor, maar we doen er een PS4-code bij zodat je de uitbreiding op de PlayStation 4 kunt spelen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Greymoor' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Bethesda zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 6 januari 2021. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Bethesda.