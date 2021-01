In samenwerking met 2K Games mogen we op deze eerste dag van het nieuwe jaar een prachtige game weggeven: NBA 2K21. Het gaat hier om de Mamba Forever Edition, wat natuurlijk een eerbetoon is aan Kobe Bryant. Het betreft de PlayStation 5 versie van de game, die we goed kunnen waarderen, zoals je kunt lezen in onze review.

Deze editie bevat vanzelfsprekend NBA 2K21 voor de PlayStation 5 en bij de gamecode zit ook de Mamba Forever bonus, wat bestaat uit VC, Sapphire Damian Lillard & Zion Williamson MyTEAM kaarten en nog veel meer digitale items. Kortom, met deze editie zit je gelijk goed om je uren met de sport te vermaken, maar je moet er natuurlijk wel wat voor doen.

Vandaag is de opdracht dat je de volgende slagzin afmaakt: NBA 2K21 is dé basketbalgame die ik moet spelen, omdat…

Heb je iets leuks opgesteld en denk je daarmee te kunnen winnen? Volg dan de onderstaande stappen en wie weet sturen we je binnenkort de code van NBA 2K21 met de Mamba Forever content toe, zodat je aan de slag kan op de courts.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'NBA 2K21' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en 2K Games zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 8 januari 2021. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door 2K Games.