Ben je fan van Japanse games? Dan zit je bij deze prijsvraag helemaal goed, want Bandai Namco heeft ons een aantal codes toegestuurd van games die ze in het afgelopen jaar hebben uitgebracht. Dit voegen we samen tot een mooi en compleet pakket, dat je kunt winnen met deze laatste prijsvraag in onze reeks!

Het gaat om drie games die we deze keer weggeven en het betreft voor elke titel een code waarmee je de game kunt downloaden.

Dragon Ball Z: Kakarot

One Punch Man

My Hero One’s Justice 2

Als je een liefhebber van dit soort titels bent, dan is deelname natuurlijk een no-brainer. Om kans te maken op deze games, zul je de onderstaande twee vragen moeten beantwoorden.

Vraag 1: Je beleeft in Dragon Ball Z: Kakarot allerlei avonturen, bij welke saga begint dit?

Vraag 2: In welke stad woont superheld Saitama?

Weet jij de antwoorden? Stuur die dan in en daarmee maak je automatisch kans op dit pakket!

Dragon Ball Z: Kakarot

One Punch Man

My Hero One’s Justice 2

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Japanse games' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Bandai Namco zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 11 januari 2021. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Bandai Namco.