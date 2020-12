De laatste PlayStation Store update van 2020 is ook een feit en dat brengt ons vandaag op Eerste Kerstdag bij het onderstaande overzicht, zoals elke andere week het geval is. Deze week zijn er een aantal PlayStation 4 games verschenen. Sommige daarvan zijn ook voor de PlayStation 5 verkrijgbaar en verder zijn er nog twee specifieke PS5-games verschenen, maar echt bekende namen zijn het niet.

Ook is het overzicht aan de korte kant, maar dat is met de feestdagen natuurlijk logisch. In de week van 8 januari 2021 zijn we weer terug met de wekelijkse updates, zoals je dat van ons gewend bent.

PS5 Games

Infliction: Extended Cut – €17,99

Outbreak: Epidemic – €14,99

PS4 Games

Survival – €9,99

Rhythm of the Gods – €7,99

NEKOPARA Vol.4 – €10,99

Darkness Rollercoaster – Ultimate Shooter Edition – €11,99 (PS VR)

PBA Pro Bowling 2021 – €24,99

Brunswick Pro Billiards – €19,99

Fishing Sim World: Pro Tour + The Catch: Carp & Coarse – €34,99

Black Desert – Gratis

ACA NEOGEO THE KING OF FIGHTERS 2000 – €6,99

All in! Bundle – €49,99

Drunken Fist – €7,99

Dogfight – €9,99

Elliot – €5,49

Spirit Arena – €5,49

The Last Dead End – €5,49

Arcade Archives GRADIUS III – €6,99

ACT IT OUT XL! Een Potje Hints – €9,99

PS4/PS5 Games