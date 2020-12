Sony heeft een rijkelijk gevulde bibliotheek met personages en franchises waar in de toekomst zeker wat mee gedaan kan worden. En dan hebben we het niet alleen over games, want ze houden zich ook steeds meer bezig met het maken van films omtrent PlayStation franchises. Dit doet PlayStation Productions, wat een speciaal opgezette studio voor video-entertainment is.

PlayStation Productions is volop bezig, want het blijkt dat er gewerkt wordt aan maar liefst tien projecten. Het gaat hier dan om drie films die in productie zijn en zeven tv-shows. Dit zegt de CEO van PlayStation Productions, Tony Vinciquerra, in gesprek met Media Post.

De Uncharted film is natuurlijk een goed voorbeeld van waar aan gewerkt wordt, net zoals de tv-serie van The Last of Us die in samenwerking met HBO geproduceerd wordt. Verder wordt er gewerkt aan een Twisted Metal serie en men werkt al jaren aan een geanimeerde Sly Cooper serie, maar daaromtrent is het al geruime tijd stil.

Wat er verder in productie is bij PlayStation Productions, is wat onduidelijk. Maar gezien de bibliotheek van Sony is er genoeg keuze. Welke game of games zien jullie graag terug als film of tv-serie? Laat het hieronder weten.