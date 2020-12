Microsoft, Sony en Nintendo hebben er een concurrent bij! En dat vanuit een totaal onverwachte hoek. Het bekende fastfoodrestaurant KFC heeft namelijk in samenwerking met Cooler Master de KFConsole aangekondigd. Naar eigen zeggen verklaren ze hiermee de consoleoorlog aan de andere partijen en vanzelfsprekend komt dit apparaat met een bijzondere, unieke feature.

Terwijl je aan het gamen bent, is de console in staat om je eten warm te houden via de zogeheten ‘Chicken Chamber’. Zo kun je tijdens het spelen genieten van een warme snack, wat het beste van twee werelden samen moet brengen. Overigens gaat het hier om een custom pc die zo gemaakt is dat het in de unieke behuizing past.

De KFConsole komt met verschillende belangrijke punten en die zetten we even op een rijtje:

VR Ready

Ray Tracing

240 FPS with 240 HZ Output

4K TV Gaming

Two Seagate Barracuda 1TB SSDs

A “first of its kind hot swappable GPU slot”

Custom Cooler Master NC100 chassis

Intel Nuc 9 extreme

Built-in Chicken Chamber

Om een betere indruk te krijgen check je de video hieronder. Wanneer de KFConsole uitkomt is nog niet bekend, ook is de prijs van het apparaat nog onduidelijk. De vraag is ook of dit überhaupt ooit uitgebracht gaat worden, desalniettemin mag het wel een erg ludieke actie genoemd worden.