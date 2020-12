Special: De 10 best beoordeelde games op PSX-Sense in 2020 – Het was een jaar dat we het liefst zo snel mogelijk willen vergeten met alles wat er gebeurde, maar 2020 kende gelukkig ook een hoop hoogtepunten als het gaat om releases van games. Het is een jaar waarin we de eerste PS5-games hebben mogen omarmen, waarbij Demon’s Souls en Astro’s Playroom de absolute hoogvliegers waren.

Daarnaast zijn er ook hele mooie exclusives uitgekomen, waaronder Ghosts of Tsushima, Dreams en The Last of Us: Part II. De meest memorabele remake is Tony Hawk’s: Pro Skater 1+2 en de Final Fantasy VII Remake heeft eveneens heel wat harten weten te veroveren.

Hieronder tref je onze top 10 van best beoordeelde games van 2020. Games die dit lijstje net niet gehaald hebben, maar wel een vermelding waard zijn: Dragon Ball Z: Kakarot, Journey to the Savage Planet, Demon’s Souls Remake, Ghost of Tsushima en Immortal’s Fenyx Rising.

#10 – Astro’s Playroom

We willen niet alles verklappen, maar je gaat in Astro’s Playroom ongekend leuke momenten meemaken en heel veel herinneringen zullen bij je naar boven komen als dit niet je eerste PlayStation-console is. Qua gameplay borduurt de game vooral voort op elementen die we al kennen uit eerdere platformers, maar dan gecombineerd met de nieuwe DualSense mogelijkheden. Je leert meer over de haptische feedback en de adaptieve triggers, en over eventuele toekomstige integraties in andere games. Het is een fantastische cocktail van goede gameplay, technisch dik in orde zijn, een ode aan PlayStation en een kennismaking met de PS5 en de DualSense. Wat ons betreft een absolute must om te spelen. Het is namelijk verdomd vermakelijk!

Check hier de Astro’s Playroom review

#9 – DOOM Eternal

DOOM Eternal is op alle vlakken de overtreffende trap van zijn voorganger. Dat betekent dat je dit keer nóg meer bloederige oldschool actie voorgeschoteld krijgt. Méér content, méér uitdaging, méér variatie… méér alles. De even wanhopige als agressieve strijd tegen het leger van de duisternis zal je opslorpen als nooit tevoren, mede dankzij het sublieme leveldesign en het verrassend diepgaande verhaal, dat zowaar het karakter van de iconische Doom Slayer onder de loep neemt. Vond je het vorige deel onweerstaanbaar, dan heb je DOOM Eternal ongetwijfeld al besteld. Twijfelaars raden we aan om deze helse tocht sowieso te ondernemen. Het zal soms pijn doen, maar deze spectaculaire ervaring is dat meer dan waard.

Check hier de DOOM Eternal review

#8 – NioH 2

Over het algemeen heeft de game dus veel van hetzelfde te bieden, maar dan uitgebreider of in volledig vernieuwde vorm. Grafisch is het enorm verbeterd ten opzichte van het origineel, heeft het een veel pakkender verhaal met een minder serieuze ondertoon, interessante personages en een enorme plottwist op het einde. Er is iets meer variatie qua vijanden, maar we zien een bepaalde soort nog steeds in overvloed terugkomen. De vijanden, en vooral de bazen, hebben iets meer geduld en tactiek nodig om te verslaan en er zijn soms zelfs externe factoren die van invloed kunnen zijn die je tijdens het level kunt ontdekken. Wij zijn opnieuw volledig overtuigd dat er maar weinig beter kan, hoewel we nog steeds van mening zijn dat het herhalen van omgevingen en vijanden voor sommigen na een tijdje wat saai kan worden.

Check hier de NioH 2 review

#7 – Final Fantasy VII Remake

Er zijn hier en daar wat op en aanmerkingen die we simpelweg niet kunnen negeren. De toevoeging van sommige nieuwe verhaalelementen zijn niet bepaald overtuigend, hoewel niet storend, en op sommige plekken in de game zijn er wat texture problemen. De zijmissies hebben een wat achterhaalde missiestructuur en zorgen voor vertraging in het tempo van de game. Gelukkig is er niks aan de hand als je de focus legt op het hoofdverhaal. Dit is ook waar het allemaal om draait, het begin van het avontuur van Cloud en zijn kompanen. Hoewel dit het eerste deel is, mag je een complete Final Fantasy ervaring verwachten in deze game, dat met een fenomenale presentatie. De gameplay zet een nieuwe standaard dankzij de goed uitgewerkte combat en ook de baasgevechten zijn uitdagend, verschillend en gaan tactisch diep genoeg om te blijven boeien. Final Fantasy VII Remake is voor ons een uiterst geslaagde remake die ook zeker de oude fans zal bekoren; een must have!

Check hier de Final Fantasy VII Remake review

#6 – 13 Sentinels: Aegis Rim

13 Sentinels: Aegis Rim is een puzzel. Initieel is het een verdraaid ingewikkelde puzzel, maar eens je de basis van je puzzel hebt gelegd, vallen de andere stukjes plots veel vlotter op hun plaats. De onorthodoxe manier waarop het verhaal van de 13 protagonisten wordt verteld, zal zeker voor verwarring zorgen, maar om één of andere reden werkt het perfect. Elk personage heeft zo zijn eigen identiteit en elke individuele verhaallijn is boeiend. Vanillaware slaagt er bovendien in om alle losse verhalen ook nog eens aan elkaar te knopen op een manier die enkel maar complimenten verdient. Verwacht je echter vooral aan hopen tekst en weinig echte gameplay. Die gameplay vind je dan in de strategie stukjes, die wel leuk zijn, maar nu niet echt het wiel opnieuw uitvinden. Liefhebbers van time-travel en science-fiction komen hier echter met het fantastische verhaal zeker aan hun trekken.

Check hier de 13 Sentinels: Aegis Rim review

#5 – Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Tony Hawk’s Pro Skater destijds gespeeld? Dan kan je dat gevoel van weleer op de best mogelijke manier terughalen met deze nieuwe uitgave. Nieuwkomer? De game is dermate toegankelijk gemaakt dat iedereen zich er aan kan wagen. Mocht je dit destijds gemist hebben, omdat je domweg te jong was of zelfs niet eens geboren, dan sta je voor een mooie ontdekkingsreis. Dit is een stukje videogame historie die op een nagenoeg perfecte manier terugkomt op de PlayStation 4. Het is voorzien van een hoop extra uitdagingen, het speelt op en top en audiovisueel is het erg genieten. Dat het hinderlijke gebounce tussen muren als je verkeerd stuurt nog steeds aanwezig is, dat moeten we maar voor lief nemen. Ook dat is nostalgie, zij het bij momenten wat frustrerend. Afgezien daarvan is dit echt ontzettend genieten en voor iedereen een aanrader. Wat is het fijn dat we dit opnieuw kunnen beleven, precies zoals we het ons herinneren. Doe nu ook gelijk maar een soortgelijke behandeling loslaten op het derde en vierde deel, Activision!

Check hier de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 review

#4 – Yakuza: Like a Dragon

Hoewel we in het begin misschien nog wel onze twijfels hadden bij deze totale make-over van de klassieke Yakuza-gameplay, zijn wij nu verkocht. Nota bene de wissel naar een genre wat al ruim dertig jaar oud is zorgt er voor dat Yakuza: Like a Dragon bijzonder fris aanvoelt. Dat heeft alles te maken met de aandacht voor detail die SEGA heeft gehad bij deze titel. Yokohama zit, net als Kamurocho, bomvol activiteiten die gegarandeerd staan voor tientallen uren speelplezier. Het verhaal is schitterend uitgewerkt met diverse plottwists die je simpelweg niet aan ziet komen, maar door de mafheid van Ichiban blijft het allemaal luchtig genoeg zodat je tijdens het spelen ook nog genoeg te lachen hebt. Op een paar technische tekortkomingen na is Yakuza: Like a Dragon precies de frisse wind die de serie nodig had en daarmee zelfs een van de beste delen in de serie. Punt. Yakuza fan, JRPG fan, het maakt niet uit; Yakuza: Like a Dragon moet je gespeeld hebben.

Check hier de Yakuza: Like a Dragon review

#3 – Devil May Cry 5: Special Edition

Devil May Cry 5: Special Edition is gewoon de beste versie van het vijfde deel in de franchise. De game was eigenlijk al heel erg goed en met de verschillende toevoegingen is het er alleen maar beter op geworden. Hoewel de ‘next-gen’ opties een beetje als een moetje aanvoelen, is het wel een leuke optie voor de geïnteresseerden. Er is een keuze op elk technisch vlak, waardoor iedereen zijn geprefereerde optie kan kiezen. Vergil is geslaagd en zeer goed uitgewerkt in deze editie, en gepaard met een fenomenale soundtrack is het een meer dan geslaagde Special Edition binnen de Devil May Cry franchise. Deze editie is aan te raden voor nieuwkomers die het oorspronkelijke vijfde deel gemist hebben, maar ook voor fans van het eerste uur is dit absoluut de moeite waard.

Check hier de Devil May Cry 5: Special Edition review

#2 – Dreams

Het einde van de generatie is in zicht, maar de Britse creatievelingen sluiten het af met hun absolute zwanenzang. Volgens Shuhei Yoshida is Dreams een 10-jaren project en met de aankomende verschijning van de PlayStation 5, is Media Molecule’s nieuwste project er één voor de toekomst. Het zou natuurlijk ideaal zijn om bijvoorbeeld met meerdere dromers aan een game te kunnen werken of dat er meer en diepere tools verschijnen. Het is uiteindelijk ook een game die lastig met woorden te omschrijven is, omdat het speelt met de grenzen van het concept videogame zoals we dat nu kennen. Het is niet alleen dat Dreams een verfijnd stukje techniek is, het is bovenal een beroep op je eigen fantasie en een openbaring van je creativiteit. Dreams is een studio. Dreams is een museum. Dreams is puzzelen. Dreams is LEGO. Dreams is Pixar. Dreams is Disneyland. Dreams is kleien en tekenen op een zondagmiddag. Dreams is… Magnifiek.

Check hier de Dreams review

#1 – The Last of Us: Part II

The Last of Us: Part II is het perfecte afscheid van Naughty Dog richting de PlayStation 4. Deze ontwikkelaar wist met het eerste deel het uiterste uit de PlayStation 3 te trekken aan het einde van de cyclus en dat kunstje herhalen ze nu met dit nieuwe avontuur. Qua gameplay is het vooral meer van hetzelfde, maar die gameplay is goed. Het verhaal is ijzersterk en zet je op een manier aan het denken dat ik niet eerder heb meegemaakt na het spelen van een game. De omgevingen, die zijn ongekend mooi en van een niveau dat we zelden in andere games zien. Dit alles bij elkaar genomen maakt The Last of Us: Part II tot een game die iedereen zou moeten spelen. Je zult je geen seconde vervelen. Naughty Dog doet het opnieuw: een lange singleplayer game afleveren waarvan je zult genieten en als je klaar bent, dan wil je gelijk opnieuw beginnen. We garanderen je dat je niet teleurgesteld zult zijn. Dit is Triple-A op zijn aller, allerbest.

Check hier de The Last of Us: Part II review