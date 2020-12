Cyberpunk 2077 is nu bijna twee weken verkrijgbaar en in die twee weken is er ontzettend veel gebeurd. Het zal ook nog wel even duren alvorens CD Projekt RED alles op de rit heeft, want momenteel hebben ze te maken met een game die niet in orde is, een hoop klagende gamers, mogelijke rechtszaken en meer. Dat het goede imago en de reputatie van de ontwikkelaar door de plee zijn gespoeld is wel duidelijk.

Ondanks alles verkoopt de game echter bijzonder goed, want uit recente cijfers blijkt dat Cyberpunk 2077 in de eerste tien dagen na de release 13 miljoen keer is verkocht. Dit is het aantal exemplaren dat overblijft minus de terugbetaalde games aan ontevreden consumenten. Nu is dat proces nog bezig, dus dat zal impact hebben op de uiteindelijke cijfers. Desalniettemin is het voor een gloednieuw IP erg indrukwekkend.

Of de verkopen nu ook snel zijn gestagneerd nadat Sony de game uit de PlayStation Store heeft gehaald en de vele slechte verhalen, is niet duidelijk. Dit is iets wat we naar verwachting bij de volgende bekendmaking van de verkoopcijfers zullen gaan zien. Benieuwd naar wat wij over Cyberpunk 2077 denken? Check dan hier onze review.