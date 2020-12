Christopher Nolan weet onze hoofden al sinds 1998 op hol te brengen met zijn oeuvre van films. De Brits-Amerikaanse regisseur steekt ook niet onder stoelen of banken dat hij inspiratie haalt uit videogames en dit geldt ook voor zijn broer Jonathan Nolan, die showrunner is bij de HBO-serie Westworld.

Nu heeft Nolan zelf aangegeven dat hij niet onwelwillend zou staan tegenover een game gebaseerd op één van zijn films. Dit laat hij weten in gesprek met Geoff Keighley, ter ere van de fysieke release van zijn laatste film: Tenet. Volgens de regisseur is het maken van een film uiterst complex en is het voor games zelfs nog vele malen moeilijker.

Mocht er echter een ontwikkelaar zijn die een dergelijk project aan durft te gaan, dan moet het niet slechts een game zijn die gebruik maakt van de licentie, maar juist een gave ervaring zijn die ook op zichzelf kan staan.

Making films is complicated – it takes a long time. Making video games is even more complicated and takes even longer.

The way the video game industry works – and you know far more about it than I do – It’s really tough to… you know, you can’t… you don’t wanna just be doing a licensed game, you don’t wanna tie it into something and using the brand established by the film.

Same way actually when people do a film adaptation from a video game, you don’t want it to just draft off the brand – you want it to be something great in its own right.