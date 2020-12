De DualSense heeft een tweetal echt unieke features, maar niet elke PlayStation 5-game maakt hier (nog) gebruik van. Ember Lab heeft laten weten dat Kena: Bridge of Spirits dit wel zal doen.

De haptische feedback zal zijn werk doen als je de speciale mogelijkheden of het schild van Kena gebruikt. De hoofdrolspeelster heeft ook een boog en als je hiermee wilt schieten, zal je door de adaptieve triggers de weerstand voelen.

“We use haptics on all of Kena’s abilities and shield, and at the moment we use the adaptive triggers when using the bow. You have a little bit of resistance on the right trigger that tightens as you full draw. When you do have the string fully drawn the bow has more power and more accuracy and you’ll feel that tension in the trigger as you pull back. There are some fun minigames too; these train you up to use the bow.”