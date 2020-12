Call of Duty: Black Ops Cold War spelers hebben het vast al gemerkt, maar als je de game een tijdje niet aangeraakt hebt, dan via deze weg het bericht dat er een nieuwe playlist update online is gegaan.

Deze playlist update voegt wat nieuwe modi aan de game toe, die eerder nog niet te spelen waren. Hieronder valt zoal de oude bekende ‘Prop Hunt’, maar ook zien we nog wat andere nieuwe modi aan de game toegevoegd worden.

De huidige playlists zijn als volgt:

Team Deathmatch

Domination

Gunfight

Nuketown Holiday 24/7

Raid 24/7 [NEW]

Prop Hunt [NEW]

Combined Arms: Hardpoint [NEW]

Fireteam: Dirty Bomb [NEW]

Mocht je de game nog niet hebben, weet dat vandaag de laatste dag is dat je de game gratis kunt uitproberen. Althans, je kunt de multiplayer kosteloos downloaden en spelen om het geheel beter te leren kennen. Dit kan tot vanavond 19.00 uur. De trial, zoals we het wel enigszins kunnen noemen, kun je hier in de PlayStation Store vinden.