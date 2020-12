Sucker Punch heeft kosten noch moeite gespaard om het eiland Tsushima in hun laatste game – Ghost of Tsushima – zo waargetrouw als mogelijk neer te zetten, en het resultaat spreekt boekdelen. De game wist dan ook veel lof onder de spelers te oogsten, zelfs zodanig dat ze nu bewust zijn van wat er op het echte eiland aan de gang is.

Het eiland werd namelijk eerder dit jaar geraakt door een tyfoon, die één van de zogeheten torii gates van Tsushima heeft beschadigd. Deze gates zijn voor spelers van de game bekend omdat zij leiden naar speciale Charms die je kunt dragen. Eén van de lokale priesters – Yuichi Hirayama – liet het hier echter niet bij zitten en startte een Campfire campagne op om zo met de donaties de schade te kunnen herstellen.

De vraagprijs was vijf miljoen Japanse yen (omgerekend en afgerond ongeveer €40.000,-) en door hulp van Ghost of Tsushima fans is er inmiddels meer dan vier keer dat bedrag binnengehaald. Respect voor de toegewijde fans dus! Zie hieronder twee foto’s van de torii gate voor en na de tyfoon.