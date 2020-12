De naam Keiichiro Toyama is misschien niet de meest bekende in de industrie, toch zal het bij horrorliefhebbers vast een belletje doen rinkelen. Hij was immers verantwoordelijk voor de Silent Hill-games van Konami en later heeft hij gewerkt aan Siren en Gravity Rush voor Sony. Daar is hij al enige tijd weg, omdat hij zijn eigen studio is begonnen.

Op dit moment heeft hij nog niets om aan te kondigen, maar in een interview met IGN kon hij wel kwijt dat zijn studio Bokeh Game Studio werkt aan een gloednieuwe game. Het is een titel die thuishoort in het horrorgenre, maar het kent ook actie-adventure elementen. Het gaat om een game met gevechten en verhalen, die fans van zijn eerdere werk zullen kunnen waarderen.

In tegenstelling tot Silent Hill en Siren zal het geen hardcore horrorgame zijn, maar iets meer casual om een breder publiek aan te spreken. De game is in ontwikkeling voor pc, wat het hoofdplatform is, maar de studio hoopt de game op zoveel mogelijk platformen uit te brengen. De kans bestaat dus dat de nieuwe game ook naar de PlayStation 5 komt.

“If anything, this will be more of a horror-oriented game. But we will focus on making this a broader entertainment experience, rather than a hardcore horror game,”

Op dit moment verkeert de game in prototype fase en de release wordt niet voor 2023 verwacht, het zal dus nog wel even duren.