Side scrolling platform games zijn door de jaren heen veelvuldig uitgebracht en binnenkort zal er weer een nieuwe in de PlayStation Store te vinden zijn. Op 26 januari zal Cyber Shadow verschijnen voor zowel de PS4 als de PS5 en in deze game sta je in de schoenen van een cybernetisch gemanipuleerde ninja.

In Cyber Shadow mag je veel actie verwachten en de onderstaande trailer staat er dan ook bol van. Je zult het moeten opnemen tegen vele vijanden, waaronder talloze robots en andere mechanische wezens. Ook ontbreekt het niet aan baasgevechten. Kijk zeker even naar de trailer om een eerste indruk van Cyber Shadow te krijgen.

De prijs van Cyber Shadow is nog onbekend, maar dat zal binnenkort ongetwijfeld ook volgen.