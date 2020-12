CD Projekt RED heeft vlak voor de feestdagen nog een nieuwe update voor Cyberpunk 2077 uitgebracht en het gaat hier om patch 1.06. Deze update richt zich op een tweetal zaken, zo zal Dum Dum niet langer verdwijnen bij de Totentanz ingang tijdens het tweede conflict. Daarnaast richt deze update zich op het ‘geheugen management’.

Dat is een chique benaming voor het tegengaan van allerlei problemen die voor crashes kunnen zorgen. Ook pakt deze update het probleem met de savedata aan die groter is dan 8MB, hoewel dat meer op de pc-versie van toepassing is.

De update is nu live en is maar liefst 16.8GB groot op de PlayStation 4/5, ondanks de beperkte changelog.