Vorig jaar werd Sons of the Forest aangekondigd, wat een vervolg is op The Forest. Sinds de aankondiging hebben we weinig van deze titel vernomen, maar middels een nieuwe trailer laat deze game nu opnieuw van zich zien.

De sfeer zit er goed in en al snel wordt duidelijk dat het niet echt pluis is in de omgeving waarin je vertoeft. Check de beelden hieronder zelf en krijg wat van de gameplay mee. Sons of the Forest heeft nog geen releasedatum, maar het einde van de trailer laat zien dat de game in 2021 uitkomt.