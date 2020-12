Begin volgend jaar zal Praey for the Gods moeten verschijnen, een game die al zeer lang in ontwikkeling is bij het trio van No Matter Studios. De Steam reviews zijn echter positief, dus dat schept hoge verwachtingen. Nu de release ook dichterbij komt, wordt er meer van de game getoond.

Vandaag een video van IGN die de primeur kreeg om een baasgevecht van Praey for the Gods te laten zien terwijl de game draait op de PlayStation 5. Bekijk de nieuwe beelden hieronder en geniet. Zodra de releasedatum bekend is, lees je het hier.