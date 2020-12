Square Enix bracht begin 2017 NieR: Automata uit en in de maanden en jaren na de release bleek uit behaalde mijlpalen al dat de game het qua verkopen behoorlijk goed deed. Uit een recente update van ontwikkelaar PlatinumGames blijkt dat er nu weer een nieuwe mijlpaal is bereikt.

De studio heeft namelijk bekendgemaakt dat NieR: Automata de grens van 5 miljoen verkochte exemplaren is gepasseerd. Het gaat hier om zowel digitale als fysieke exemplaren die wereldwijd zijn verkocht. De mijlpaal van 5 miljoen verkopen betekent ook dat NieR: Automata nu de best verkochte titel van PlatinumGames ooit is, wat natuurlijk ook een mooie prestatie is.

Overigens was dit niet de enige aankondiging omtrent NieR: Automata. Square Enix maakte namelijk ook bekend dat er gewerkt wordt aan een mangareeks die gebaseerd is op de game. Verdere details daarover ontbreken op dit moment nog, dus vooralsnog moeten we het doen met enkel deze aankondiging.