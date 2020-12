Na een hoop geruchten onthulde Ubisoft enkele maanden geleden een remake van Prince of Persia: The Sands of Time tijdens een Ubisoft Forward livestream. De game werd aangekondigd voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Een versie voor de nieuwe generatie consoles zat ogenschijnlijk niet in de pijplijn, maar daar lijkt nu toch sprake van te zijn.

De productpagina van Prince of Persia: The Sands of Time Remake op de Ubisoft Store website is namelijk van een update voorzien. Daar valt nu te lezen dan wanneer je de game voor de PS4 of Xbox One koopt, je recht hebt op een gratis upgrade naar de game voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. Een next-gen versie is (nog) niet los te bestellen en is dus tot op heden ook nog niet officieel aangekondigd, maar aangezien Ubisoft het zelf op de website vernoemt, lijkt het dus wel aanstaande. Op het moment van schrijven is de vermelding van de next-gen versie nog te vinden op de Amerikaanse Ubisoft Store website, maar niet op de Nederlandse website.

Als Ubisoft de komst van een next-gen versie officieel bevestigt, dan laten we het uiteraard weten. Prince of Persia: The Sands of Time Remake staat, nadat de game oorspronkelijk in januari had moeten verschijnen en met uitstel te maken kreeg, gepland voor een release op 18 maart 2021.