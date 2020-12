Terwijl CD Projekt RED in een vrij rap tempo updates voor Cyberpunk 2077 uitbrengt, blijven de problemen voor de Poolse ontwikkelaar zich wel opstapelen. Onlangs dook immers al het bericht op dat verschillende investeerders overwogen om rechtszaken tegen CD Projekt RED aan te spannen. Inmiddels zijn de eerste processen officieel gestart, zo blijkt nu.

We zeggen expres ‘processen’ – met een nadruk op meervoud – want er zijn twee bedrijven die een rechtszaak tegen CD Projekt RED hebben aangespannen. Het gaat om Rosen Law Firm uit New York en Schall Law Firm uit Los Angeles. Beide bedrijven hebben de ontwikkelaar aangeklaagd omdat ze van mening zijn dat er verkeerde en misleidende dingen over Cyberpunk 2077 gezegd door CD Projekt RED. Dit heeft dan voornamelijk betrekking tot de PS4- en Xbox One-versies, die met ontzettend veel problemen kampen. Hieronder kun je lezen wat beide bedrijven precies beschrijven in hun aanklacht.

Schall Law Firm: “The Company made false and misleading statements to the market. CD Projekt’s hotly-anticipated video game Cyberpunk 2077 was essentially unplayable on current-generation Xbox and PlayStation consoles due to an overwhelming number of bugs and other problems. Sony, Microsoft, and the Company were forced to offer refunds to customers who bought Cyberpunk 2077, resulting in Sony removing the game from its PlayStation Store. The Company’s reputation was harmed significantly by the botched launch of Cyberpunk 2077. Based on these facts, the Company’s public statements were false and materially misleading throughout the class period. When the market learned the truth about CD Projekt, investors suffered damages.”

Rosen Law Firm: “Defendants throughout the Class Period made false and/or misleading statements and/or failed to disclose that: (1) Cyberpunk 2077 was virtually unplayable on the current-generation Xbox or PlayStation systems due to an enormous number of bugs; (2) as a result, Sony would remove Cyberpunk 2077 from the PlayStation store, and Sony, Microsoft and CD Projekt would be forced to offer full refunds for the game; (3) consequently, CD Projekt would suffer reputational and pecuniary harm; and (4) as a result, defendants’ statements about its business, operations, and prospects, were materially false and misleading and/or lacked a reasonable basis at all relevant times. When the true details entered the market, the lawsuit claims that investors suffered damages.”