Hoewel het al vanaf de aankondiging duidelijk was dat de plates van de PlayStation 5 vervangen kunnen worden, heeft Sony daar zelf nog geen optie voor aangeboden. Wel heeft het bedrijf, onder juridische dreiging, ervoor gezorgd dat andere partijen zich er nog niet aan gewaagd hebben. Tot nu toe dan, want het bedrijf Dbrand kondigt custom faceplates voor de PlayStation 5 aan. Daarnaast dagen ze Sony uit om ze aan te klagen, dus blijkbaar verwachten ze juridisch sterk te staan.

Het is nog niet mogelijk om een order te plaatsen. Dbrand wil eerst voldoende voorraad hebben, voordat het daadwerkelijk tot verkopen overgaat. Het aanbod is echter wel beperkt, want de enige alternatieve kleur voor nu is mat zwart. Echter verkoopt het bedrijf ook skins, zodat je je toch nog verder kunt onderscheiden. Die skins zijn er overigens ook voor de DualSense controllers.