Sony heeft officiële Linux drivers voor de DualSense controller van de PlayStation 5 uitgebracht. Dat is op zich niet bijzonder, echter valt het wel op vrijwel alle functionaliteit ook werkt. Met andere woorden: rumble is aanwezig, het touchpad doet het, de lightbar werkt en zelfs de motion sensors doen hun ding. Er wordt alleen geen woord over de adaptieve triggers gerept.

De DualSense controller werkt namelijk ook op Windows en Steam heeft er zelfs een aparte configuratie voor ontworpen, echter is er geen officiële driver en is er geen ondersteuning voor de functionaliteiten die nu wel op Linux aanwezig zijn. Gezien het verschil in het aantal gebruikers tussen Linux en Windows, is dat een opvallende keuze van Sony. Echter zal een pc driver er uiteindelijk ook wel komen.