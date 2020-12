Uitgever 505 Games en ontwikkelaar ArtPlay maken bekend dat Bloodstained: Ritual of the Night een update krijgt die een Classic Mode aan de game toevoegt. De patch komt gratis uit op elk platform waar de game op beschikbaar is. Een exacte releasedatum is niet gegeven, maar ergens in januari 2021 moet het zo ver zijn. In de tussentijd kun je op Twitter een korte clip bekijken.

Classic Mode brings back old-school gameplay as you fight through five levels of demons and challenge Gebel's deadly bosses. The new mode arrives for free in January!#BloodstainedROTN pic.twitter.com/8a76P7nVEp — Bloodstained: RotN (@SwordOrWhip) December 23, 2020

Classic Mode bestaat uit vijf levels waarin je het tegen niet alleen demonen, maar ook dodelijke eindbazen opneemt. Zoals je hierboven kunt zien, heeft de gameplay veel weg van oudere Castlevania games, waar Bloodstained: Ritual of the Night een spirituele opvolger van is. Mocht dat niet klassiek genoeg zijn, kun je ook met Bloodstained: Curse of the Moon aan de slag.