Menig gamer kijkt uit naar de release van Kena: Bridge of Spirits, van de hand van het kleine doch ambitieuze Ember Lab. De game kreeg helaas te maken met uitstel afgelopen september wegens de coronapandemie en staat nu gepland voor het eerste kwartaal van 2021.

Om ons echter niet uit het oog te verliezen heeft de studio via Twitter weer een aantal prachtige screenshots gedeeld en we moeten eerlijk zeggen; de game ziet er werkelijk beeldschoon uit. Als de rest van de game diezelfde kwaliteit heeft, dan moet het helemaal goedkomen met Kena: Bridge of Spirits.