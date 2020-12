Granzella bracht in 2018 de game Disaster Report 4: Summer Memories uit voor de PlayStation 4, met later ook versies voor de Nintendo Switch en pc, zo blikken ze terug in een artikel op hun website. Sindsdien gonst het van de geruchten over een deel 5, gezien er in de uitbreiding “Epilogue Part 2” al naar gehint werd.

Nu blijft de Japanse studio ons lekker plagen, want in hetzelfde artikel heeft men het kort over een eventueel vijfde deel. Volgens het item heeft de schrijver van nog onbekende bronnen vernomen dat Granzella bezig is met de planning en prototypes voor Disaster Report 5, met als laatste uitspraak dat we in de toekomst meer nieuws mogen verwachten.

Rumors of a “5“

There might be some of you saying “All you have to say are advertisements?,” so I will share a bit about our next title.

According to information I acquired from sources I am unable to disclose, planning and partial prototyping for Disaster Report 5 seems to have already begun.

As for whether or not “Stiver Island” (Capital Island) is involved in the story this time… I’ll leave it at that for now as I’d rather not lose my job.

Please look forward to more news in the future!