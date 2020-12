Vorig jaar verscheen de PlayStation VR-titel Blood & Truth van Sony’s eigen London Studio en die wist hoge ogen te gooien. De game heeft ondertussen ook een PS5-upgrade gekregen, maar de ontwikkelaar is nu ook bezig met een geheel nieuwe titel voor de huidige generatie console van Sony.

Op de LinkedIn-pagina van David Skilton – die VFX Lead is bij London Studio – staat te lezen dat hij bezig is met een nog onaangekondigde game voor de PlayStation 5. Wat voor game dit zal worden is nog onbekend, maar de ontwikkelaar is ook op zoek naar een ‘Lead Online Programmer’. Het ziet er dan ook naar uit dat de nieuwe titel van London Studio in ieder geval een multiplayer-component zal hebben.