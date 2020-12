Veel Final Fantasy-fans zitten met smart te wachten op het tweede deel van Final Fantasy VII Remake. Het is dan ook goed te weten dat Square Enix druk aan de gang is met de game. Asuka Yoshikawa, de actrice die de rol van Aerith vertolkt, heeft op Twitter laten weten waar er op dit moment aan wordt gewerkt.

Yoshikawa heeft gemeld dat zij een motion capture-sessie van vier uur achter de rug heeft met de acteur die Sephiroth speelt. Tevens staan er nog meer sessies op de planning. Square Enix is dus druk bezig met de motion capture voor Final Fantasy VII Remake – Part 2.

Wanneer de game zal uitkomen is alleen nog niet bekend. Er is geen datum of ‘release window’ gegeven. Wel liet regisseur Tetsuya Nomura afgelopen juli weten dat de game later zal uitkomen dan de planning was. De kans is dan ook groot dat we nog aardig wat geduld moeten opbrengen tot we aan de gang kunnen met Final Fantasy VII Remake – Part 2.