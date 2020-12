Team Ninja is klaar met de uitbreidingen voor NioH 2 en zij hebben hierdoor weer tijd om aan iets nieuw te beginnen. Als je gehoopt had dat de ontwikkelaar direct door zou gaan met deel drie, dan kom je bedrogen uit. Regisseur Fumihiko Yasuda heeft tegenover Famitsu laten weten dat ze even een rustpauze inlassen voor de reeks.

Volgens Yasuda is het wel even welletjes geweest. Na zeven jaar bezig te zijn geweest met de succesvolle serie is het tijd om even wat anders te doen. Er zijn wat andere projecten die nu in volledige productie gaan, dus gaat Team Ninja zich daarop concentreren. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we nooit meer een NioH-titel zullen spelen.