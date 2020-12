De PlayStation 4 is zeer succesvol, maar dat is geen garantie dat dit ook het geval zal zijn met de PlayStation 5. Digitimes meldt dat de start in ieder geval goed is.

Sony heeft in vier weken tijd 3.4 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 verscheept, aldus Digitimes. Aangezien je nergens meer de console kunt krijgen, zijn deze dus ook daadwerkelijk verkocht. Deze cijfers hebben geen van de eerdere spelcomputers van Sony voor elkaar gekregen. De vraag is dus enorm hoog.

Het Japanse bedrijf is dan ook met man en macht bezig om winkels te voorzien van PlayStation 5-consoles. Zo worden er nieuwe fabrieken aangetrokken om zoveel mogelijk componenten te kunnen maken. Het is de bedoeling dat er in 2021 tussen de 16,8 en 18 miljoen exemplaren van de PS5 worden geproduceerd, zo heeft Digitimes begrepen.