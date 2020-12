Treyarch voorziet de multiplayer van Call of Duty: Black Ops Cold War regelmatig van playlist updates, waarmee er ook nieuwe modi geïntroduceerd worden. Gisterenavond ging er weer zo’n playlist update live en deze keer worden vooral de sluipschutters onder ons op hun wenken bediend.

Je kunt nu namelijk aan de slag in de nieuwe 3v3 Gunfight Snipers Only modus, zo maakt Treyarch bekend. De naam spreekt eigenlijk al voor zich; twee teams van drie spelers vechten het uit in de Gunfight modus, maar alleen sniper rifles zijn toegestaan.

De komst van deze nieuwe modus betekent overigens niet dat andere modi die onlangs werden toegevoegd nu alweer verdwenen zijn. Voor de volledigheid zie je hieronder nog alle playlists – die naast de reguliere modi beschikbaar zijn – op een rij.