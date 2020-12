Dying Light 2 is al een behoorlijk lange tijd in ontwikkeling en de release stond voor ergens in 2020 gepland, maar dat gaat Techland overduidelijk niet meer halen. Sinds het uitstellen van de game hebben we er vrij weinig van vernomen, maar als we de Discord server van de game mogen geloven zit er snel meer nieuws aan te komen.

Een marketingmedewerker heeft op de server aangegeven dat Techland binnenkort meer informatie zal delen over hoe de ontwikkeling gaat en wat de stand van zaken is. Dit zal begin volgend jaar zijn en hierbij mogen we ook ‘frisse’ updates verwachten over de game in het algemeen. Hopelijk volgt er dan ook een definitieve releasedatum, het heeft immers lang genoeg op zich laten wachten.