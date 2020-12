Ondanks het gedoe met Cyberpunk 2077 werkt CD Projekt RED ook aan nieuwe extra content voor de game. Deze content heeft nog geen details ontvangen, dus het is even afwachten wat we precies zullen krijgen. Wel weten we dat de eerste content gratis zal zijn en via een opgedoken webpagina leren we dat de content voor begin 2021 op de planning staat.

Het is verstandig om deze webpagina in de gaten te blijven houden, want hier zal mogelijk op termijn meer informatie over de extra content gedeeld worden. Opvallend is overigens dat deze content – zoals het er nu uitziet – op relatief korte termijn verschijnt, daar waar de game zelf nog een hoop werk nodig heeft. Iets waar de ontwikkelaar nu volop mee bezig is.

Zo mogen spelers op de PlayStation 4 en Xbox One in januari en februari twee grote updates verwachten die de performance van de game zal verbeteren. Hoog nodig, want de game draait op de eerste generatie spelcomputers van de vorige gen nogal beroerd.